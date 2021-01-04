Десятки тысяч сторонников Трампа вышли на улицы Вашингтона
Десятки тысяч сторонников президента США Дональда Трампа протестуют в Вашингтоне против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Джо Байден.
Многотысячная толпа собралась к югу от Белого дома, ждут выступления Трампа, затем планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат Конгресса должна утвердить результаты выборов, сообщает РИА Новости.
Трамп свое поражение не признает и требует от вице-президента Майка Пенса пересмотреть результаты выборов в ходе церемонии в Конгрессе. У Пенса нет таких полномочий - по закону он должен председательствовать во время подсчёта голосов, а возможные возражения могут высказывать члены Конгресса.