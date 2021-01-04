Иран призвали немедленно прекратить обогащение урана

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Иран 4 января приступил к обогащению урана до 20% на подземном обогатительном предприятии в Фордо», – говорится в документе, передает ТАСС.

Великобритания, Германия и Франция призывают Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, говорится в совместном заявлении трех стран.

Также в заявлении указано, что обогащение урана является прямым нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе со стороны Тегерана.

«Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, вернуть свою программу по обогащению в предусмотренные СВПД рамки и воздерживаться от дальнейших шагов, вызывающих рост напряженности и ограничивающих возможности для осуществления эффективных дипломатических действий», – отмечается в совместном заявлении.

Берлин, Лондон и Париж заявляют о том, что Иран не может обогащать уран до такого уровня в целях его гражданского применения. Подчеркивается также, что действия Тегерана создают «очень существенные риски распространения» ядерного оружия.