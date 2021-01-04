Евросоюз призвали помочь странам Восточного партнерства с вакциной от COVID

13 стран Евросоюза обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) в получении вакцины от коронавируса.

Копию письма в своем Twitter опубликовал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк. Его подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции, передает Грузия Онлайн.

«Мы считаем, что ЕС должен... поддержать... страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям», – говорится в письме.

Как пишет «Европейская правда», 13 стран призвали Еврокомиссию создать для Восточного партнерства механизм, подобный тому, который был создан для Западных Балкан.

«В контексте приближения саммита Восточного партнерства в первой половине 2021 нам нужно послать сильный и скоординированный сигнал о стратегической ценности Восточного партнерства. Упрощенный доступ к распределению вакцин для наших восточных партнеров мог бы стать важным элементом такого сигнала», – заявили авторы инициативы.