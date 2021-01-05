Журналист и пастор спасли Америку haqqin.az из Вашингтона
В США произошло историческое событие. В ходе дополнительных выборов в сенат страны в штате Джорджия два кандидата от демократов одержали победу над своими соперниками - республиканцами. Когда пишутся эти строки один из них - Рафаэль Уорнок уже провозглашен победителем. Второй – Джон Оссофф сам объявил о победе.
Подсчет еще голосов продолжается, но он уже набрал на 17 тысяч голосов больше, что делает его поражение практически невозможным.
В результате, как уже писал haqqin.az, в руках Демократической партии Америки будет находиться и верхняя, и нижняя палаты конгресса. То есть наряду с тем, что Джо Байден стал хозяином Белого дома, демократы получают по крайней мере на следующие два года — до промежуточных выборов в конгрессе в 2020-м — практически неограниченную политическую власть в стране. У них в сенате будет полный паритет с республиканцами: 50:50, но еще один голос им даст вице-президент Камала Харрис, которая по конституции является председателем сената.
Подобная полнота власти в руках одной партии - не самое редкое явление в истории Америки. В 1995 году при Билле Клинтоне демократы в течение короткого периода контролировали обе палаты конгресса. А в 2016 году после победы на выборах Дональда Трампа «джекпот» достался республиканцам.
И тем не менее выборы в Джорджии названы историческими. Дело в том, что этот южный штат всегда был бастионом республиканцев. До победы Джо Байдена в ноябре прошлого года там президентские выборы выиграл лишь Клинтон в 1992 году. С 2005 года в сенате США не было ни одного представителя демократов. А теперь будут сразу два. Один из них – темнокожий пастор баптистской церкви Рафаэль Уорнок, что тоже стало прецедентом, другой - 33-летний журналист-расследователь Джон Оссофф - таких молодых законодателей в сенате США еще не было.
По мере подсчета голосов в этом штате лица республиканцев все больше мрачнели. И, еще не дождавшись окончательного вердикта, многие из них набросились на Трампа, обвиняя его в том, что партия проиграла в первую очередь по его вине.
«Трамп стал причиной всего происшедшего, в этом нет никаких сомнений», - сказал изданию Politico один из стратегов Республиканской партии. Однопартийцы указывают пальцем на своего босса, предъявляя ему целый набор обвинений. Вместо того, чтобы поддержать своих кандидатов в Джорджии он развязал настоящую войну собственной партии, пытаясь оспорить результаты своего собственного проигрыша в ноябре. «Президент-твиттер», как его уже давно прозвали в Америке, своим ежедневным чириканьем добивался того, чтобы власти Джорджии пересмотрели результаты президентских выборов, без чего, по его разумению, победа на выборах в сенат будет невозможна. Даже за день до сенатских выборов он продолжал горевать по поводу собственной судьбы, обвиняя во всех смертных грехах все республиканское руководство в Джорджии, включая ее губернатора Брайана Кемпа.
Некоторые доводы, которые использовал президент, выступая на предвыборном ралли в Джорджии, были весьма экстравагантными. Так, он вновь заговорил о леденящей кровь теории заговора, известной как QAnon. По ней руководители Демократической партии являются членами секты, которая поклоняются сатане, похищает, совращает детей и пьет их кровь ради вечной жизни.
И он, президент Дональд Трамп, конечно, борется с этой нечистью. Он предрекает, что наступит Судный день, и в стране пройдут аресты многих политиков и знаменитостей, среди которых фигурируют Джордж Сорос, Билл Гейтс, Том Хэнкс и Опра Уинфри.
Но избиратели Джорджии проявили полное равнодушие к этим умозаключениям. Им интереснее, инициирует ли конгресс нового состава выплату в условиях пандемии каждому гражданину страны суммы в 2 тысячи долларов, за что ратовали кандидаты-демократы.
Сторонники республиканцев штата оказались полностью дезориентированны и демотивированы, многие из них попросту остались дома, в то время как демократы успешно мобилизовали свой электорат, в котором важную роль сыграли афроамериканцы, выходцы из Азии и Латинской Америки.
Не сработала и стратегия республиканцев, направленная на то, чтобы представить своих политических противников как сторонников социализма, которые полностью изменят политический ландшафт в стране. С подачи Трампа они распространяли в стране страшилку о том, что демократы, получив в свои руки наряду с Белым домом и конгресс, объявят амнистию нелегальным иммигрантам, которых в стране по неофициальным данным около 11 миллионов (а некоторые эксперты считают, что около 20 миллионов). И тогда те на будущих выборах единогласно будут голосовать за демократов, а республиканцы надолго, если не навсегда, потеряют шанс победить на выборах.
К подобному хору, кстати, присоединились и некоторые видные российские политологи-американисты. Они предсказывают, что Америка станет страной одной политической партии, то есть повторит опыт СССР, и всем известно, чем это закончилось. Получается, что демократы оказываются также поклонниками сатаны, с оскалом социализма.
Однако все эти предсказания вряд ли можно принимать всерьез. В Америке регулярно меняется власть и в Белом доме, и в Капитолии, несмотря ни на какие демографические перемены, которые уже давно проходят в стране. Демократы уже сейчас серьезно озабочены тем, что на промежуточных выборах 2022 года большинство в палате представителей и сенате может перейти к республиканцам. Причин этого может быть очень много. Страна расколота, ее терзают коронавирус, экономический кризис, расовые бунты. Нет никакой гарантии, что Байден и его команда, а также демократы в конгрессе смогут эффективно справиться со всеми напастями, а также успешно претворить в жизнь свою амбициозную программу в сфере здравоохраения, повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан и реформировать иммиграционную политику. Тем более что для амнистии нелегалов потребуется решение Верховного суда, а он находится в руках консерваторов.
Необратимым, похоже, стало одно - республиканцы теряют Трампа как лидера в своей партии. Он натворил столько всего уже после проигрыша в ноябре, что потерял шансы на получение номинации от партии на выборах 2024 года. Трамп обещал сделать Америку вновь великой, но вместо этого посадил ее ниже плинтуса, а сам стал посмешищем для мирового сообщества. Совершенно очевидно, что республиканцам в обозримом будущем потребуется кандидат, у которого все в порядке с головой, а такие у них, безусловно, имеются.
P.S. За выборами в Джорджии 6 января последует утверждение выборов президентских на совместном заседании конгресса. Там значительная группа конгрессменов-республиканцев - до 140 человек и около 12 сенаторов будут оспаривать победу Байдена, но, учитывая, что в обеих палатах большинство высказывается против этого, они не преуспеют. Кроме того, вице-президент Майк Пенс, которому поручено вести заседание, также сообщил, что он не будет никого склонять к тому, чтобы пересмотреть результаты выборов, чем вызвал гнев Трампа. Одновременно у Белого дома в Вашингтоне начался многотысячный митинг в поддержку Трампа съехавшихся из разных штатов страны граждан. Сам Трамп собирается выступить на нем и сказать, что он выиграл выборы, но их у него украли.