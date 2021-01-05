Евгений Бай, спецкорр, Вашингтон 20:28

В США произошло историческое событие. В ходе дополнительных выборов в сенат страны в штате Джорджия два кандидата от демократов одержали победу над своими соперниками - республиканцами. Когда пишутся эти строки один из них - Рафаэль Уорнок уже провозглашен победителем. Второй – Джон Оссофф сам объявил о победе. Подсчет еще голосов продолжается, но он уже набрал на 17 тысяч голосов больше, что делает его поражение практически невозможным.

В результате, как уже писал haqqin.az, в руках Демократической партии Америки будет находиться и верхняя, и нижняя палаты конгресса. То есть наряду с тем, что Джо Байден стал хозяином Белого дома, демократы получают по крайней мере на следующие два года — до промежуточных выборов в конгрессе в 2020-м — практически неограниченную политическую власть в стране. У них в сенате будет полный паритет с республиканцами: 50:50, но еще один голос им даст вице-президент Камала Харрис, которая по конституции является председателем сената. Подобная полнота власти в руках одной партии - не самое редкое явление в истории Америки. В 1995 году при Билле Клинтоне демократы в течение короткого периода контролировали обе палаты конгресса. А в 2016 году после победы на выборах Дональда Трампа «джекпот» достался республиканцам. И тем не менее выборы в Джорджии названы историческими. Дело в том, что этот южный штат всегда был бастионом республиканцев. До победы Джо Байдена в ноябре прошлого года там президентские выборы выиграл лишь Клинтон в 1992 году. С 2005 года в сенате США не было ни одного представителя демократов. А теперь будут сразу два. Один из них – темнокожий пастор баптистской церкви Рафаэль Уорнок, что тоже стало прецедентом, другой - 33-летний журналист-расследователь Джон Оссофф - таких молодых законодателей в сенате США еще не было. По мере подсчета голосов в этом штате лица республиканцев все больше мрачнели. И, еще не дождавшись окончательного вердикта, многие из них набросились на Трампа, обвиняя его в том, что партия проиграла в первую очередь по его вине. «Трамп стал причиной всего происшедшего, в этом нет никаких сомнений», - сказал изданию Politico один из стратегов Республиканской партии. Однопартийцы указывают пальцем на своего босса, предъявляя ему целый набор обвинений. Вместо того, чтобы поддержать своих кандидатов в Джорджии он развязал настоящую войну собственной партии, пытаясь оспорить результаты своего собственного проигрыша в ноябре. «Президент-твиттер», как его уже давно прозвали в Америке, своим ежедневным чириканьем добивался того, чтобы власти Джорджии пересмотрели результаты президентских выборов, без чего, по его разумению, победа на выборах в сенат будет невозможна. Даже за день до сенатских выборов он продолжал горевать по поводу собственной судьбы, обвиняя во всех смертных грехах все республиканское руководство в Джорджии, включая ее губернатора Брайана Кемпа. Некоторые доводы, которые использовал президент, выступая на предвыборном ралли в Джорджии, были весьма экстравагантными. Так, он вновь заговорил о леденящей кровь теории заговора, известной как QAnon. По ней руководители Демократической партии являются членами секты, которая поклоняются сатане, похищает, совращает детей и пьет их кровь ради вечной жизни.