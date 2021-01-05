В Иране издадут словарь азербайджанского языка

О планах создания словаря сказал министр культуры Исламской Республики Аббас Салихи в ходе визита в Ардебиль, где компактно проживают азербайджанцы.

В Иране при поддержке Министерства культуры и исламской ориентации Исламской Республики будет издан словарь азербайджанского языка, сообщает IRNA.

Салихи отметил, что при подготовке словаря будут проведен обмен мнениями с местными учеными-лингвистами из Ардебиля, передает Anadolu.

Министр ИРИ напомнил, что проект создания азербайджанского словаря был начат по инициативе представителя Верховного лидера страны Али Хоменеи в Ардебиле аятоллы Хасана Амули, однако до сих пор не был реализован.

По словам Салехи, словарь азербайджанского языка станет важной культурной работой для иранского общества.

Профессор Сельджукского университета Али Темизел в беседе с Anadolu отметил, что словарь азербайджанского языка должен был быть издан в Иране уже давно: «Несмотря на это, восстановление работ над проектом само по себе вызывает удовлетворение. Это поможет сохранить культурное наследие азербайджанцев в Иране, а также защитить литературный язык и передать его будущим поколениям».