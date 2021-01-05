Коронавирус бьет антирекорды в Британии

Число зафиксированных за сутки смертей среди жителей Великобритании, инфицированных коронавирусом, впервые с апреля превысило 1 тыс. За последние 24 часа также выявлены рекордные 62,3 тыс. случаев заражения. Об этом сообщил минздрав страны.

В среду власти Британии сообщили о 1 041 летальном исходе среди больных COVID-19. В последний раз такие цифры наблюдались на пике весенней волны эпидемии, а антирекорд в 1 224 смерти был установлен 21 апреля, передает ТАСС.

Антирекорды по числу новых случаев заражения в Соединенном Королевстве ставятся уже три дня подряд. В понедельник количество заболевших достигло 58,8 тыс., во вторник впервые перевалило за отметку 60 тыс. Число зарегистрированных в стране летальных исходов среди заразившихся коронавирусом составляет более 77,3 тыс., что является крупнейшим показателем в Европе.