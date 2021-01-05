Почему азербайджанские военные не пропустили армянских паломников в Дадиванк (Худаванк)? наша реакция
Вечером 5 января и весь день 6 января Армянская апостольская церковь отмечает Рождество. Во всех армянских церквях была отслужена святая литургия Чрагалуйц. В канун рождества около 70 паломников из Армении изъявили желание посетить монастырь Худаванк в освобожденном Кельбаджарском районе.
После освобождения в монастыре проводят службу как армянские священнослужители, так и представители Албано-удинской христианской общины. Территория комплекса монастыря в целях безопасности контролируется российскими миротворческими войсками. У входа в Худаванк установлен блок-пост российских миротворцев. А до блок-поста российских миротворцев стоят азербайджанские военнослужащие, осуществляющие первый досмотр паломников.
И согласно правилам режима посещения монастыря паломниками из Армении, приезд армян согласовывается как с российскими миротворцами, так и с командованием азербайджанских войск. В районе монастыря установлены и два блок-поста вооруженных сил Азербайджана.
Однако, как пишут армянские пользователи соцсетей, азербайджанские посты пропустили лишь два автобуса паломников. 30 человек смогли пройти на территорию монастыря, а остальным паломникам порекомендовали выбрать для посещения другой день. Ограничение посещения монастыря вызвало недовольство среди армянских паломников. Haqqin.az обратился за комментарием в Минобороны Азербайджана.
Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве, с азербайджанской стороной был согласован приезд лишь 30 паломников. К тому же, при всем уважении к религиозным чувствам армянских паломников, территория монастыря не может вместить всех желающих для посещения святой литургии. Исходя из соображений безопасности, азербайджанские военнослужащие порекомендовали армянским паломникам избрать другой день для посещения монастыря. В Минобороны Азербайджана особо подчеркнули, что недовольство и претензии армянских граждан беспочвенны и не имеют под собой веских оснований.