Афа Бабаева, отдел информации 21:18

Вечером 5 января и весь день 6 января Армянская апостольская церковь отмечает Рождество. Во всех армянских церквях была отслужена святая литургия Чрагалуйц. В канун рождества около 70 паломников из Армении изъявили желание посетить монастырь Худаванк в освобожденном Кельбаджарском районе. После освобождения в монастыре проводят службу как армянские священнослужители, так и представители Албано-удинской христианской общины. Территория комплекса монастыря в целях безопасности контролируется российскими миротворческими войсками. У входа в Худаванк установлен блок-пост российских миротворцев. А до блок-поста российских миротворцев стоят азербайджанские военнослужащие, осуществляющие первый досмотр паломников.

И согласно правилам режима посещения монастыря паломниками из Армении, приезд армян согласовывается как с российскими миротворцами, так и с командованием азербайджанских войск. В районе монастыря установлены и два блок-поста вооруженных сил Азербайджана. Однако, как пишут армянские пользователи соцсетей, азербайджанские посты пропустили лишь два автобуса паломников. 30 человек смогли пройти на территорию монастыря, а остальным паломникам порекомендовали выбрать для посещения другой день. Ограничение посещения монастыря вызвало недовольство среди армянских паломников. Haqqin.az обратился за комментарием в Минобороны Азербайджана.