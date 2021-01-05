Сахиль Бабаев встретился с сотрудниками Минтруда - участниками Отечественной войны фото
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с сотрудниками министерства, участвовавшими в Отечественной войне. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.
Бабаев отметил, что в соответствии с распоряжением главы государства от 28 сентября 2020 года в рамках мобилизации во Второй Карабахской войне приняли участие 84 сотрудника Министерства труда и социальной защиты населения.
Сахиль Бабаев подчеркнул, что 27 сотрудников ведомства распоряжениями президента Ильхама Алиева награждены медалями "За отвагу", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Шуши", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Лачина", "Храбрый воин" и "За военные заслуги". Некоторые из них награждены двумя либо тремя медалями.
Сахиль Бабаев выразил благодарность и наилучшие пожелания сотрудникам, внесшим свой вклад в восстановление территориальной целостности Азербайджана. Министр отметил, что весь наш народ, в том числе коллектив министерства, гордятся ими.
По словам министра, в рамках восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий в этих регионах будет построена современная социальная инфраструктура, созданы центры DOST, расширены программы социальной защиты и занятости населения.