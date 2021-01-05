Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с сотрудниками министерства, участвовавшими в Отечественной войне. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Бабаев отметил, что в соответствии с распоряжением главы государства от 28 сентября 2020 года в рамках мобилизации во Второй Карабахской войне приняли участие 84 сотрудника Министерства труда и социальной защиты населения.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что 27 сотрудников ведомства распоряжениями президента Ильхама Алиева награждены медалями "За отвагу", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Шуши", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Лачина", "Храбрый воин" и "За военные заслуги". Некоторые из них награждены двумя либо тремя медалями.