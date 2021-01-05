Трамп пообещал не признавать своего поражения на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть», – цитирует ТАСС Трампа, который обращался к участникам «Марша за спасение Америки» – многотысячной манифестации его сторонников в Вашингтоне.

Демонстрация была организована в связи с тем, что Сенат и Палата представителей Конгресса США в ближайшие часы должны утвердить итоги состоявшихся в ноябре американских президентских выборов, на которых победу одержал соперник республиканца Трампа - демократ Джозеф Байден.

Трамп продолжил утверждать, что демократы «украли» у него победу на выборах. «Сегодня я представлю доказательства того, что мы победили на этих выборах», - подчеркнул глава государства, не пояснив при этом, каким образом он это сделает.