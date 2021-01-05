В Иране испытали собственный беспилотник-камикадзе "Араш"

В Иране прошли первые испытания отечественного беспилотника-камикадзе "Араш" с применением технологии "стелс", они состоялись в ходе крупномасштабных боевых учений БПЛА, передает IRNA.

В учениях участвовали сотни беспилотников сухопутных сил, сил ПВО, ВВС и морских сил, были успешно испытаны БПЛА вертикального взлета, которые могут нести легкие бомбы, а также другие дроны-камикадзе с дальним радиусом действия.

Беспилотники-камикадзе армии ИРИ успешно поразили условного противника на расстоянии 1,4 тыс км от побережья Макрана.