В Хорватии снова землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе хорватского города Петриня, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к юго-западу от города Петриня, где в конце декабря произошло разрушительное землетрясение. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

В конце декабря в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Больше всего пострадали города Петриня и Сисак в центральной части страны.