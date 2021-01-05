Путин рассказал, как принимает решения по Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал, что при принятии решений на сирийском направлении руководствуется интересами РФ, а не личными симпатиями и антипатиями.

"При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства", - сказал глава российского государства в интервью для документального фильма Евгения Поддубного "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск". Фрагмент беседы был показан в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Российский лидер отметил при этом, что, как показала практика последних лет, принятые на этом направлении решения оказались верными. "Мы тогда чувствовали, что нарастает угроза, террористическая угроза, с территории Сирии, поскольку бандфомирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", - приводит слова Путина ТАСС.

Глава российского государства также подчеркнул, что "до сих пор, несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые еще остаются под контролем террористов, угроза до сих пор... исходит".