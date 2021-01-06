6 января 2021, 23:02

В столкновениях на Капитолии пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Как минимум один из них госпитализирован, сообщает CNN. Телеканал также сообщил, что пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии. Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть в Капитолий США, передаёт РИА Новости. Бойцы Национальной гвардии США прибудут в Вашингтон для участия в восстановлении порядка, сообщает телеканал CNBC. По сообщению Associated Press, губернатор штата Вирджиния уже объявил, что направит в столичный округ Колумбия 200 бойцов Национальной гвардии. В настоящее время демонстранты продолжают акцию у входа в здание Конгресса. Часть из них предположительно еще находится в самом здании. * * * 00:53 Часть сторонников Дональда Трампа начинают покидать ступени Конгресса США. Об этом сообщил телеканал ABC. Согласно его кадрам, многие протестующие уходят от здания Капитолия, при этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится. Также телеканал NBC распространил кадры покидающих здание Конгресса людей. На данный момент неизвестно, сколько протестующих все еще находится в помещении.

* * * 00:47 Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к Конгрессу, куда ворвались протестующие. В то же время вице-президент Майкл Пенс заявил в твиттере, что прорвавшиеся в здание Конгресса протестующие будут привлечены к ответственности. * * * 00:41 Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси была эвакуирована из Капитолия и находится в безопасности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ее представителя. В то же время американский вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса США эвакуируются с Капитолийского холма, не завершив заседание, на котором должны быть утверждены итоги ноябрьских выборов. Об этом сообщил ряд американских средств массовой информации, включая телекомпанию CNN. "Законодателей эвакуируют из Палаты представителей, Пенса эвакуировали", - написал в своем Twitter корреспондент CNN, освещающий деятельность Конгресса, Ману Раджу.

* * * 00:33 Полицейские Капитолия с оружием в руках приказывают ворвавшимся в Конгресс США протестующим покинуть здание законодательного органа. Об этом сообщило Национальное общественное радио США. По его данным, протестующие пытаются ворваться в забаррикадированный зал Палаты представителей, они уже разбили стекла в его дверях. Полицейские в этот момент достали оружие и приказывают митингующим покинуть здание Конгресса. В то же время телеканал PBS со ссылкой на источники сообщает, что один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского Конгресса.

* * * 00:19 Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в Вашингтоне от протестующих, сообщает газета USA Today со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Washington Post сообщает, что Пентагон отклонил запрос властей о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия. * * * Президент США Дональд Трамп призвал протестующих около здания Конгресса вести себя мирно. "Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны, - написал глава Белого дома в Twitter. - Оставайтесь мирными".

* * * 23:28 Демонстранты ворвались в здание Конгресса США и окружили зал Сената, заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд. "Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри", - написал Лэнкфорд в Twitter, передает РИА Новости. У здания Капитолия происходят столкновения сторонников Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сообщается, что Сенат США прервал заседание. Также сообщается, что полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий после того, как были обнаружены рядом с ними подозрительные пакеты.