Рекордно низкая температура могла быть зарегистрирована в Испании за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении природного парка высоких Пиренеев со ссылкой на данные одной из метеостанций.

Столбик термометра в каталонском районе в провинции Льейда опустился до минус 34,1 градуса. "Зарегистрирован рекорд самой низкой температуры, когда-либо зафиксированной на Пиренейском полуострове", - отметили в парке, передает ТАСС.

Эту информацию еще должно подтвердить Государственное метеорологическое агентство Испании.

По данным местных СМИ, последний рекорд также был зафиксирован в провинции Льейда: в 1956 году столбик термометра опустился до минус 32 градусов.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в четверг тревогу на территории почти всего королевства из-за снегопадов, похолодания и сильных порывов ветра.