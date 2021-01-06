Трамп обвинил Пенса в трусости

Президент США Дональд Трамп обвинил вице-президента страны Майкла Пенса в недостатке смелости, чтобы предпринять попытку помешать утверждению победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах.

"Майку Пенсу не хватило смелости сделать то, что нужно сделать, чтобы защитить нашу страну и нашу конституцию, давая Штатам шанс утвердить исправленный набор фактов, а не мошеннические или ложные [данные], которые их просили подтвердить ранее. США требуют правды!" - написал Трамп у себя в Twitter.