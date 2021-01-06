Картинка цветной революции в самой могущественной стране по горячим следам
Раньше такие кадры можно было видеть лишь в странах третьего мира, для которых характерна институциональная нестабильность и яростные атаки государственных учреждений во время массовых протестов. Сейчас такую картину можно было наблюдать в столице самого могучего государства мира, долгое время бывшего примером стабильности и демократии для других. В среду, 6 января 2021 года протестующие пошли на штурм Конгресса США. Воистину, этот день войдет в историю.
В соответствии с конституционными процедурами, 6 декабря на заседании двух палат Конгресса вице-президент Майкл Пенс должен был зачитать результаты голосования на президентских выборах по штатам, а Конгресс утвердить эти результаты. В случае каких-то возражений Сенат и нижняя палата должны были обсудить их отдельно и проголосовать, а затем снова вернуться к общему заседанию. Поскольку демократы контролируют нижнюю палату, а в Сенате основная часть сенаторов-республиканцев признали поражение Дональда Трампа на выборах, процедура могла несколько затянуться из-за подготовленных противниками возражений, но исход ее был предрешен.
На этот день трамписты заранее созывали своих сторонников в столицу на митинг протеста. А в своем выступлении утром перед сторонниками президент Трамп заявил: «Мы никогда не сдадимся! Мы никогда не уступим! Все, что требуется от вице-президента Пенса – отправить результаты на новую сертификацию, и этого достаточно, чтобы я стал президентом». В речи, кстати, он употребил не «я», а «мы», на царский манер.
Вера сторонников Трампа в своего лидера настолько велика, что они особенно не задумываются, каким образом можно обеспечить ему победу после того, как все суды отказались признавать наличие сколько-нибудь существенных нарушений во время выборов. Если Трамп говорит – значит, он что-то знает. Среди его фанатов большое число сторонников теории заговора, которые везде видят козни демократов и верят, что их кумир выведет тех на чистую воду. К этому выводу подталкивает и основной лозунг протестов: «Прекратите кражу!» - имеется в виду, видимо, кражу победы Дональда Трампа.
Нужно сказать, что Майкл Пенс, несмотря на все уговоры, о которых стало известно еще накануне, категорически отказался срывать процедуру утверждения результатов выборов. А глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл в речи, которой он открыл совместное заседание обеих палат Конгресса, заявил: «Избиратели, суды и штаты вынесли свои вердикты. Если мы отклоним их, мы нанесем республике непоправимый вред». Нужно сказать, что Макконнелл был железобетонно верным сторонником Трампа и всегда его поддерживал, особенно во время импичмента. Но теперь он категорически отказался поддерживать нежелание президента признавать исход выборов.
Вот во время этого заседания в Капитолий и прорвались протестующие, смыв несколько кордонов полиции. После этого работа Конгресса была свернута и началась эвакуация сотрудников и законодателей из здания. Казалось, Трамп только этого и добивался, но он написал в твиттере: «Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и силы правопорядка. Они работают на благо нашей страны. Пусть протест останется мирным». Видимо, юристы разъяснили президенту, что его предыдущие действия могут трактоваться как подстрекательство к бунту и насильственному захвату власти.
Общие масштабы последствий столкновения протестующих с полицией будут известны ближе к вечеру по местному времени. Захвата здания Конгресса, судя по всему, не произошло, просто была нарушена его работа, и когда она возобновится, пока неясно. А что ясно, так это то, что Митч Макконнелл оказался прав: по американской демократии нанесен беспрецедентный удар, и кто-то за это должен понести ответственность. Уже ясно, что Республиканская партия на грани раскола: далеко не все готовы пойти за Трампом, который сознательно поставил США на грань гражданской войны.