Раньше такие кадры можно было видеть лишь в странах третьего мира, для которых характерна институциональная нестабильность и яростные атаки государственных учреждений во время массовых протестов. Сейчас такую картину можно было наблюдать в столице самого могучего государства мира, долгое время бывшего примером стабильности и демократии для других. В среду, 6 января 2021 года протестующие пошли на штурм Конгресса США. Воистину, этот день войдет в историю.

В соответствии с конституционными процедурами, 6 декабря на заседании двух палат Конгресса вице-президент Майкл Пенс должен был зачитать результаты голосования на президентских выборах по штатам, а Конгресс утвердить эти результаты. В случае каких-то возражений Сенат и нижняя палата должны были обсудить их отдельно и проголосовать, а затем снова вернуться к общему заседанию. Поскольку демократы контролируют нижнюю палату, а в Сенате основная часть сенаторов-республиканцев признали поражение Дональда Трампа на выборах, процедура могла несколько затянуться из-за подготовленных противниками возражений, но исход ее был предрешен.

На этот день трамписты заранее созывали своих сторонников в столицу на митинг протеста. А в своем выступлении утром перед сторонниками президент Трамп заявил: «Мы никогда не сдадимся! Мы никогда не уступим! Все, что требуется от вице-президента Пенса – отправить результаты на новую сертификацию, и этого достаточно, чтобы я стал президентом». В речи, кстати, он употребил не «я», а «мы», на царский манер.

Вера сторонников Трампа в своего лидера настолько велика, что они особенно не задумываются, каким образом можно обеспечить ему победу после того, как все суды отказались признавать наличие сколько-нибудь существенных нарушений во время выборов. Если Трамп говорит – значит, он что-то знает. Среди его фанатов большое число сторонников теории заговора, которые везде видят козни демократов и верят, что их кумир выведет тех на чистую воду. К этому выводу подталкивает и основной лозунг протестов: «Прекратите кражу!» - имеется в виду, видимо, кражу победы Дональда Трампа.