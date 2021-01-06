Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az Вашингтон 01:31

В Америке ждали, что последние дни президента Дональда Трампа будут конвульсивными. Но такого никто не ожидал. В среду, 6 января в Капитолии проходило совместное заседание двух палат Конгресса по утверждению итогов президентских выборов и победы на них Джо Байдена. А в это время у стен Белого дома проходил многочисленный митинг в поддержку Трампа, который результаты выборов, как известно, не признал. Выступая перед своими сторонниками, он вновь заявил, что выборы были сфальсифицированы. И в какой-то момент своего выступления призвал митингующих идти на Капитолий и выразить там свой протест.

Они и пошли. Но, повторяю, никто не ждал, что протестующие осмелятся прорвать полицейские заграждения, вступить на ступеньки Капитолия, ломать дверь и войти в здание, где заседали конгрессмены. В то самый момент выступал сенатор Джеймс Ланкфорд. К нему подбежал взволнованный помощник и сообщил, что протестующие проникли в здание. В этот момент полиция попыталась остановить сторонников Трампа на ступеньках здания с помощью слезоточивого газа, но ей это не удалось - все подступы к Капитолию были заняты людьми, скандировавшими «США, США!» По своему опыту в прошлом корреспондента в Вашингтоне знаю, что охрана Капитолия крайне немногочисленна - несколько десятков человек. В здание всегда было легко пройти туристам и иностранным журналистам, даже не нужно было предъявлять никакого специального пропуска. То, что происходит сейчас, никогда не происходило в истории Америки. В шестидесятые годы в столице проходили многочисленные антивоенные митинги, но никто не пытался ворваться в колыбель американской демократии. Да еще в тот момент, когда там происходят ключевые слушания в рамках избирательного процесса. Подобное мы видели в последние месяцы в Ереване и Бишкеке, но не в Вашингтоне.