Это не Ереван или Бишкек. Это - Вашингтон! haqqin.az из Вашингтона, по горячим следам
В Америке ждали, что последние дни президента Дональда Трампа будут конвульсивными. Но такого никто не ожидал.
В среду, 6 января в Капитолии проходило совместное заседание двух палат Конгресса по утверждению итогов президентских выборов и победы на них Джо Байдена. А в это время у стен Белого дома проходил многочисленный митинг в поддержку Трампа, который результаты выборов, как известно, не признал. Выступая перед своими сторонниками, он вновь заявил, что выборы были сфальсифицированы. И в какой-то момент своего выступления призвал митингующих идти на Капитолий и выразить там свой протест.
Они и пошли. Но, повторяю, никто не ждал, что протестующие осмелятся прорвать полицейские заграждения, вступить на ступеньки Капитолия, ломать дверь и войти в здание, где заседали конгрессмены. В то самый момент выступал сенатор Джеймс Ланкфорд. К нему подбежал взволнованный помощник и сообщил, что протестующие проникли в здание.
В этот момент полиция попыталась остановить сторонников Трампа на ступеньках здания с помощью слезоточивого газа, но ей это не удалось - все подступы к Капитолию были заняты людьми, скандировавшими «США, США!»
По своему опыту в прошлом корреспондента в Вашингтоне знаю, что охрана Капитолия крайне немногочисленна - несколько десятков человек. В здание всегда было легко пройти туристам и иностранным журналистам, даже не нужно было предъявлять никакого специального пропуска.
То, что происходит сейчас, никогда не происходило в истории Америки. В шестидесятые годы в столице проходили многочисленные антивоенные митинги, но никто не пытался ворваться в колыбель американской демократии. Да еще в тот момент, когда там происходят ключевые слушания в рамках избирательного процесса. Подобное мы видели в последние месяцы в Ереване и Бишкеке, но не в Вашингтоне.
Противники демократов, а последним в минувшие сутки удалось в результате дополнительных выборов в Сенат получить большинство в верхней палате Конгресса говорят, что демократия в Америке была попрана, потому что к власти пришли социалисты, чуть ли не большевики. Но на самом деле это непримиримое войско Трампа действовало по заветам Ленина. Что он призывал занять в первую очередь - телефон, телеграф, почту? В Вашингтоне нет более таких атрибутов прежнего. Остается американский Смольный - Капитолий.
Что происходило внутри него, когда протестующие ворвались в здание, ломая двери и выбивая окна? Охрана главного зала, где проходило заседание – несколько копов - забаррикодировали двери столами и сели рядом с ними с пистолетами в руках. Всем присутствующим слугам закона были розданы маски — на случай, если придется внутри применять слезоточивый газ. Сделанные фотографии показывают, что конгрессмены были всерьез испуганы. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания. Об остальных пока ничего не сообщается.
А что «самый стабильный гений» - президент Соединенных штатов Дональд Трамп? Он сидит в Овальном кабинете Белого дома и никак не реагирует на происходящее.
Мэр Вашингтона Мэриэль Боусер своим указом ввела в столице комендантский час начиная с 6 вечера среды. Он означает полный запрет на все передвижения с этого часа людей на улицах. Но, похоже, что никто их протестующих этот приказа соблюдать не собирается.
В эти часы весь мир в прямом эфире наблюдает за тем, что происходит в Вашингтоне. Ведущие крупнейших американских телекомпаний теряют слова и хватают ртом воздух. «Не можем поверить своим слезам! Это восстание. Это бунт!».
Что будет дальше никто не знает. Haqqin.az cлежит за событиями в бастионе мировой цивилизации в «прямом эфире».