Джилл Догерти: США никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в своём Facebook постом экс-шефа московского бюро CNN Джилл Догерти о том, что теперь США не смогут сказать миру о том, что они образец демократии.

Проработавшая много лет в России, а ныне профессор, преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute (Вашингтон) Догерти написала у себя на странице в Facebook: "Соединенные Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии".