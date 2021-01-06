Сторонники Трампа собрались на митинг в Лос-Анджелесе

Около 200 сторонников Дональда Трампа собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны, сообщает Los Angeles Times.

"После того как толпа штурмовала Капитолий в Вашингтоне,... как минимум два человека были задержаны в центре Лос-Анджелеса после столкновений между протестующими и полицией. Примерно 200 человек с американскими флагами собрались у здания управления полиции города, скандируя лозунг "Делайте свою работу", - цитирует американское издание РИА Новости.

Полиция попыталась взять ситуацию под контроль и в районе 13:00 по местному времени объявила собрание незаконными. Одна из задержанных кричала уводящим ее полицейским: "Помните, что тысячи и тысячи патриотов готовы умереть за нашу свободу... Решайте, на чьей вы стороне".