Коронавирус вызывает рак?

Российский врач-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал возможность развития онкологических заболеваний у пациентов, перенесших COVID-19.

"Роль вирусов в канцерогенезе, то есть как причина возникновения рака, в настоящий момент доказана и изучена. Однако в настоящий момент преждевременно говорить, что новая коронавирусная инфекция может стать причиной рака. Это связано с тем, что пока не до конца и не досконально изучены последствия влияния инфекции на пациентов", — заявил российский специалист.

По его словам, в этой связи необходимо дальнейшее наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирус, а также планирование исследований по выявлению его роли и влияния на канцерогенез.