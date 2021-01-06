Мир обеспокоен событиями в США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "уважать результаты демократических выборов в США". По его словам, он был "шокирован" происходящим в Вашингтоне, передает Anadolu.

Руководители ряда государств и международных организаций выразили обеспокоенность событиями в США, где сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "жизненно важной" упорядоченную и мирную передачу власти в США.

Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил надежду на мирную передачу власти администрации Джо Байдена.

МИД Турции выступил с заявлением, в котором говорится, что в Анкаре с обеспокоенностью следят за событиями в США.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил крайнее беспокойство в связи с событиями в Вашингтоне. "Чрезвычайно обеспокоен насилием и ужасными событиями, которые происходят в Вашингтоне", - написал Мицотакис в своем Twitter.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что мародерство и насилие в стенах американского Капитолия - плохой пример для стран, стремящихся к демократии.