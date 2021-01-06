В Конгрессе захотели объявить Трампу импичмент

Член Палаты представителей США Ильхан Омар сообщила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в своем Twitter.

«Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу», — написала она.

В соответствии с Конституцией США, процедуру импичмента президента должна инициировать палата представителей. В числе оснований для отстранения президента от должности — серьезные правонарушения, включая государственную измену. После утверждения импичмента в нижней палате Конгресса, его должен одобрить сенат.