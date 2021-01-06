Штурм Капитолия сравнили с беспорядками в банановой стране

Экс-президент США Джордж Буш-младший назвал события в Конгрессе "мятежом", заявив, что так выборы оспаривают в банановой республике, а не в демократических США.

"Лора и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в нашей демократической республике", - цитирует РИА Новости заявление Буша.

Экс-президент выразил негодование "безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам".

Буш отмечает, что "мятеж может нанести серьезный ущерб нашей стране и репутации". "Наша страна важнее, чем политика сегодня", - обратился Буш к несогласным с итогами прошедших выборов.