Трампа обвинили в «подстрекательстве» и призвали к ответственности
Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в Вашингтоне «восстанием, которое подстрекал президент». «То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов», - заявил Ромни, сообщает РИА Новости.
Ромни назвал Дональда Трампа «человеком с уязвленной гордостью», который «намеренно дезинформировал своих сторонников два месяца, а затем поощрил на их действия...».
Ромни призвал коллег закончить подсчет голосов выборщиков и воздержаться от дальнейших возражений, а также единогласно поддержать легитимность президентских выборов.
Кроме того, сенаторы-демократы в США требуют призвать к ответственности Трампа в связи с захватом протестующими здания Конгресса.
«Эта жестокая толпа и президент, который подогрел их ярость, должны быть приведены к ответственности», - написала в Twitter сенатор Патти Мюррей.
Ее коллега Элизабет Уоррен назвала случившееся попыткой переворота и также возложила ответственность за это на Трампа.