Трампа обвинили в «подстрекательстве» и призвали к ответственности

Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в Вашингтоне «восстанием, которое подстрекал президент». «То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов», - заявил Ромни, сообщает РИА Новости.

Ромни назвал Дональда Трампа «человеком с уязвленной гордостью», который «намеренно дезинформировал своих сторонников два месяца, а затем поощрил на их действия...».