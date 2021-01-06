Беспорядки в Вашингтоне продолжаются: уже 4 погибших

Четыре человека погибли в ходе протестов в Вашингтоне, сообщил глава местной полиции Роберт Конти. Ранее говорилось о гибели ветерана ВВС Эшли Бэббитт, получившей тяжелое ранение, передает РИА Новости.

"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась… Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти возле Капитолия", - сказал Конти.

По его словам, три человека погибли в результате происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все умершие были совершеннолетними.

Конти добавил, что в ходе протестов задержаны 52 человека, некоторые — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.

На Капитолийском холме в среду произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.

Позднее действующий президент попросил своих сторонников разойтись по домам.