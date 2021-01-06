Обама обрушился с критикой на Трампа

Экс-глава США Барак Обама обвинил действующего президента США Дональда Трампа в разжигании беспорядков в Вашингтоне. Об этом сказано в его заявлении, опубликованном в Facebook.

Бывший американский лидер отметил, что история «запомнит» эту «жестокость» в Капитолии, «возникшую в результате подстрекательств» Трампа, который «продолжал необоснованно лгать об итогах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации».

Обама также назвал произошедшие протесты последствием «фантастического повествования» республиканцев об итогах прошедших в стране президентских выборов.