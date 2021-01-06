Меры безопасности усилены в районе Trump Tower в центре Нью-Йорка, у здания прошла немногочисленная акция против действующего президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Как свидетельствует видеотрансляция в Twitter, которую вели сами протестующие, выступить против прошедших в Вашингтоне беспорядков пришли около 50 человек. Они также призывали к отставке Трампа.

Еще до начала акции все подходы с зданию Trump Tower были оцеплены, на место прибыли значительные силы безопасности, при этом число полицейских заметно превысило число протестующих.

Акция продолжалась около двух часов и завершилась без происшествий.

В среду сторонники действующего американского лидера пытались штурмовать здание Конгресса США, где шла процедура утверждения итогов выборов. Протестующим удалось попасть в Капитолий. Законодателей эвакуировали в безопасные места.