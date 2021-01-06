Трамп запретил ключевому помощнику Пенса входить в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса, после того как последний отказался отменить результаты прошедших в стране президентских выборов, передает телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к Пенсу.

Сообщается, что речь идет о главе аппарата Пенса Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По сведениям телеканала, Шорту теперь "запрещено входить в Белый дом".

Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании Конгресса, на котором должны утвердить результаты выборов главы государства.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.