ОБСЕ призывает США не забывать о демократии

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генсек организации Хельга Шмид призвали к мирному возвращению порядка и уважению демократического процесса в Вашингтоне, сообщила в четверг пресс-служба ОБСЕ.

"Исход демократических выборов, а также конституционные принципы должны уважаться", - заявила Линде.

"Я встревожена этим нападением на демократические институты и принципы, которое мы наблюдаем сегодня в Вашингтоне", - цитирует Шмид пресс-служба ОБСЕ.

Они подтвердили комментарии и озабоченности наблюдательной миссии БДИПЧ, представленные после национальных выборов в США в ноябре.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.