Глава муниципалитета поехал с девушкой в Исмаиллы и умер от передозировки наркотиками

В Исмаиллинском районе обнаружено тело председателя муниципалитета села Бейдовул Гейчайского района Рамиля Юсифова, сообщили haqqin.az в правоохранительных органах.

Согласно информации, Рамиль Юсифов снял дом в селе Ивановка Исмаиллинского района, где остановился со знакомой девушкой.

На утро Юсифов был обнаружен мертвым. При осмотре на его теле не было обнаружено следов насилия.

Предварительное расследование выявило, что смерть наступила в результате передозировки наркотиками. Рядом с телом главы муниципалитета были найдены марихуана и метамфетамин. Также стало известно, что девушка Р.Юсифова пропала с места происшествия, следствие устанавливает ее личность.

По факту продолжается расследование.