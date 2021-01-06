Корпорации и бизнес-группы США осудили беспорядки в Вашингтоне

«Сегодняшний день знаменует собой печальную и постыдную главу в истории нашей страны, - написал генеральный директор Apple Тим Кук в Twitter. - Те, кто несет ответственность за этот мятеж, должны быть привлечены к ответственности, и мы должны завершить переход к администрации избранного президента Байдена. Наши идеалы имеют наибольшее значение, особенно когда им бросают вызов».

Крупные корпорации и бизнес-группы США осудили беспорядки и насилие у Капитолия, передает AFP.

Организация Business Roundtable выступила с заявлением, в котором призвала «президента и всех соответствующих официальных лиц положить конец хаосу и способствовать мирной передаче власти».

Генеральный директор Торговой палаты США Томас Дж. Донохью сказал: «Нападения на Капитолий нашей страны и нашу демократию должны прекратиться и Конгресс должен выполнить свои конституционные обязанности, чтобы утвердить победителя президентских выборов».

Джей Тиммонс, президент и генеральный директор Национальной ассоциации производителей, пошел еще дальше, призвав вице-президента Майка Пенса «серьезно подумать» о применении 25-й поправки, которая позволит ему временно стать президентом после того, как Трамп будет признан недееспособным. «Уходящий президент подстрекал к насилию, пытаясь сохранить власть, и любой избранный лидер, защищающий его, нарушает свою клятву Конституции и отвергает демократию в пользу анархии», - отметил он.