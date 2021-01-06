МВД: Ковид-больные продолжают нарушать карантин

Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 6 января сотрудники органов внутренних дел в общественных местах задержали 11 активных больных COVID-19, покинувших место жительства. 10 из них были возвращены домой, один был госпитализирован.

В отношении 9 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).