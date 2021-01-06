Цена на азербайджанскую нефть приближается к 55 долларам
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на $1,79 (3,4%) и составила $54,73 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на $1,79 (3,4%) и составила $54,73 за баррель.
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