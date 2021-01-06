От Трампа уходят сотрудники его администрации

На фоне событий в Вашингтоне руководитель аппарата первой леди США и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подала в отставку, сообщил телеканал MSNBC. Также прошение об увольнение подали заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Ниcета.

«Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня. Я немедленно уйду с должности. Нашему народу нужна мирная передача власти», - прокомментирована телеканалу свое решение Мэттьюс.

По информации источников MSNBC и CNN, также покинуть свои посты могут советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттинджер и министр транспорта Элейн Чао. Подтверждения этой информации пока нет.