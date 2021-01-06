Полиция накрыла работающую чайхану в Астаре

Сотрудники Астаринского РОП обнаружили чайный дом на территории села Рюдеканар, действовавший вопреки требованиям карантинного режима.

Как сообщили haqqın.az в Лянкаранской региональной группе пресс-службы МВД, владелец объекта Г.Мирзяев и находившиеся там 14 посетителей были задержаны и доставлены в отделение полиции Астаринского района.

В отношении них были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован.