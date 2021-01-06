В Азербайджан будут доставлены 4 миллиона доз вакцины от коронавируса

До конца января в Азербайджан будут доставлены 4 миллиона доз вакцины от COVID-19. Об этом сказал журналистам глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что в передовых странах мира уже начался процесс вакцинации: "Среди них и Азербайджан. Все переговоры по поставке вакцины от коронавируса завершены, и в конце января в Азербайджан будут доставлены 4 миллиона доз вакцины.

Вакцинация начнется не позднее февраля. В первую очередь, как и во всем мире, будут вакцинированы лица из группы риска, вакцинация будет бесплатной. Проводится работа по соответствующей подготовке медперсонала. Считаю, что вакцинация в Азербайджане будет качественно проведена в сжатые сроки, и в скором времени проблема коронавируса будет преодолена".