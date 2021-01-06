Роухани: Пришел один популист и вверг страну в беду...

Президент США Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани, комментируя события в Вашингтоне.

"Пришел один популист и за эти четыре года в какую беду вверг свою страну!" - приводит РИА Новости слова Роухани, которые он сказал в эфире иранского телевидения.

"Когда власть получает нездоровый человек, какие проблемы он создает как своей стране, так и всему миру", - добавил президент Ирана, выразив надежду, что это станет уроком.