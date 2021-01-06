Белоруссия изменила герб: теперь на нём больше Европы и меньше России

В Беларуси вступил в силу закон о государственных символах, в соответствии с которым был утверждён обновлённый национальный герб. Его общий вид изменился не сильно, подкорректированы только некоторые детали.

Законом утверждён новый внешний вид государственного герба. В нём изменена форма колосьев. Контур страны стал золотым, а не зелёным. Поменялись изображения клевера и льна, сообщает Tut.by.

Кроме того, на земном шаре в нижней части герба изменён цвет материков. Сам шар тоже немного развернулся — теперь на нём больше Европы и меньше России.

Законопроект по изменению внешнего вида герба разработали ещё в начале 2020 года. По словам министра юстиции Олега Слижевского, государственный герб сделали более миролюбивым, «чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене».