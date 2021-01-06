Российские медики проверяют Пашиняна перед встречей с Алиевым и Путиным

Спецборт с российскими медиками прибыл из Москвы в Ереван. Врачи должны сделать забор крови на коронавирус у высокопоставленных армянских чиновников, которые готовятся вылететь на важные переговоры в российскую столицу, сообщает «Спутник Армения».

Согласно информации, одна группа медиков находится сейчас в резиденции премьер-министра Армении. У Пашиняна уже взяли кровь на анализ. Вторая группа находится в одной из гостиниц Еревана.

Они должны протестировать пилотов личного самолета Пашиняна и еще 6 сотрудников аппарата премьера, которые, предположительно, полетят с ним в Москву.

Напомним, что ранее российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили о готовящейся на 11 января встрече в Москве лидеров России, Азербайджана и Армении.