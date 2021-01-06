Китай за минувшие сутки выявил 63 случая коронавируса и 79 бессимптомных носителей, из больниц выписан 21 пациент. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 63 новых подтверждённых случаев 11 ввозные, остальные 52 локальные, один из них выявлен в провинции Ляонин, 51 — в провинции Хэбэй, где недавно была зарегистрирована новая вспышка заболевания.

Наиболее тяжелая ситуация в настоящий момент в городе Шицзячжуан, который объявлен зоной с высоким уровнем эпидемиологического риска.