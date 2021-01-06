В прошлом году обеспечена подача газа в 362 жилые здания

В этих зданиях 28 008 квартир были обеспечены природным газом. Только в декабре прошлого года природный газ получили 2882 квартиры в 77 жилых домах.

В связи с исполнением Указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 529 от 19 февраля 2019 года «Об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных домов» процесс приема в эксплуатацию многих зданий был в центре внимания и в прошлом году. Так, в целях оперативного решения вопросов, вытекающих из указа, Производственное объединение «Азеригаз» обеспечило в 2020 году (с 07.01.2020 года по 30.12.2020 года) газоснабжение 362 жилых домов.

В целом сотрудники Производственного объединения регулярно проводят встречи со строительными компаниями, которые занимаются строительством жилых домов, которые не обеспечены или не полностью обеспечены природным газом. Даются соответствующие предложения по оказанию необходимой помощи в устранении возникших проблем.

ПО «Азеригаз» также внесло ясность в вопрос обращений по газификации зданий, часто поступающих в адрес объединения, потому что в большинстве случаев виновником задержки обеспечения природным газом в каком-то здании считается ПО «Азеригаз», а иногда халатность строительной организации перекладывается на объединение.

Поэтому ПО «Азеригаз» представляет процедуры регулирования этого процесса. Юридические или физические лица в связи с прокладкой сети газоснабжения многоэтажных домов должны обратиться в центры ASAN Kommunal для получения технических условий с предоставлением соответствующих документов на право собственности.

После этого руководство жилищно-строительного кооператива на основе выданной специальной лицензии заключает соглашение с проектной организацией и за счет собственных средств заказывает подготовку проектно-сметных документов. Подготовленные проектно-сметные документы согласуются с «Азеригаз» и регистрируются в соответствующих государственных структурах.

Стоит отметить, что в соответствии с согласованными проектно-сметными документами работы по газификации на основании заказа ЖСК проводят строительные организации, имеющие специальное разрешение.

Строительные организации в соответствии с действующими правилами должны осуществить прокладку внутренней газовой линии здания и установить счетчики, а также подготовить технически-исполнительные документы.

После прокладки коммуникационных линий и установки газовых счетчиков, предоставления в «Азеригаз» актов приемной комиссии подрядной компании и других необходимых документов, заключения договора о купле-продаже газа обеспечивается подача газа в квартиры.

Иными словами, «Азеригаз» не осуществляет работы по газификации в зданиях, а лишь обеспечивает подачу газа в здания после предоставления соответствующих документов.