Последнее предупреждение Ильхама Алиева Армении: «Должен быть положен конец визитам в Карабах»

«Министр иностранных дел Армении отправился в Ханкенди. Что ты там делаешь? Пусть не забывают войну. Пусть не забывают, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом". Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

Ильхам Алиев отметил, что сейчас предпринимаются шаги по нормализации отношений.

«Делегация из представителей правительства России, совершившая недавно визиты в Армению и Азербайджан, вела переговоры на эти темы. Хорошо, если отношения нормализуются, то зачем нужны подобные провокационные «визиты»? Что они этим хотят показать? Снова хотят раздражать нас? Пусть не забывают, что подобные провокационные шаги дорого обошлись им. Поэтому должен быть положен конец всем визитам. Ни один иностранный гражданин не может посетить эти территории без нашего разрешения. Ни одна международная организация, за исключением Красного Креста, не может туда поехать. Это наша территория. Весь мир признает эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Министр иностранных дел Армении, кто ты такой, что едешь туда? Мы предупреждаем. Если подобные шаги повторятся, наш ответ будет очень жестким. В первый раз мы предупредили их через Министерство иностранных дел. После этого предупреждения будут другими. Они не должны туда ездить, пусть сидят в своей стране», - сказал президент.