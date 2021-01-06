Трамп пообещал мирную передачу власти

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января осуществит передачу власти, хоть он и не согласен с результатами прошедших в стране выборов, которые в четверг были официально утверждены Конгрессом.

Текст заявления американского лидера разместил на своей странице в Twitter помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино.

"Хотя я полностью не согласен с итогами выборов... тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти", - проинформировал Трамп, передает ТАСС.