В России подготовку визита Путина в Дамаск сравнили с триллером

Организация визита президента России Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года является хорошим учебным пособием и триллером похлеще голливудского, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения... А, с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого", - приводит РИА Новости слова Шойгу, которые он сказал в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", показанному по телеканалу "Россия 1".

Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. В ходе визита он посетил командный пункт ВС РФ, провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира - мечети Омейядов.