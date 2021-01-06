Ильхам Алиев: «Мы же не перешли на территорию Армении. Хотя...»

«В последние годы я, говоря о всестороннем развитии нашей страны, говорил, что сегодня независимое Азербайджанское государство переживает свой самый славный период. Потому что Азербайджан никогда в истории не был таким сильным. Сегодня это и политическая сила, и экономическая, и единство народа и власти, и военная сила, и позитивная роль, которую мы играем в регионе». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Я говорил, что на исторических землях Азербайджана никогда не будет создано второе армянское государство. Я говорил, что Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Я говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой ситуацией. Я говорил, что мы решим этот вопрос любым путем, и мы решили его, несмотря на все давление и угрозы. Несмотря на то, что в мире есть достаточно сильное армянское лобби. В мире многие ведущие государства поддерживают Армению, и во время войны мы ясно увидели это, некоторые страны не смогли это скрыть. Что дала эта поддержка Армении? Ничего. Перед лицом нашей силы, нашей воли эта поддержка была равна нулю. Все видели, что нас никто и ничто не может остановить. Я говорил, что мы пойдем до конца, я сдержал слово. Мы остановились тогда, когда Армения признала свое унизительное поражение, пала на колени, подняла белый флаг, сдалась. Я считаю, что это стало историческим уроком для Армении. Они еще раз увидели величие азербайджанского народа», - сказал президент Ильхам Алиев.

«Мы восстановили историческую справедливость. Мы показали свою силу всему миру. Мы показали, что никто не сможет устоять перед нашей волей. И в то же время мы показали ответственность, показали справедливость, мы не вошли на территорию Армении. Несмотря на то, что в результате военного преступления, совершенного против нас с территории Армении, погибли десятки мирных жителей, наши города подверглись бомбардировке. Мы же не перешли на территорию Армении. Мы выказали уважение нормам международного права. Хотя у подлого врага нет моральных рамок, нет моральных ценностей. Но я сказал, что мы не можем вести себя, как они», - сказал Ильхам Алиев.