Что пообещали синоптики на завтра

В пятницу, 8 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем в некоторых местах полуострова усилится, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 772 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана 8 января осадков не ожидается, ночью и утром местами возможен туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов, на высокогорных территориях - до 10-15 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

8-9 января на Апшероне ожидается усиление юго-западного ветра, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.