Ильхам Алиев: «Я мог бы отправить в район, где проживает армянское население, один военный отряд...»

«Мы понимаем, что дорога проходит оттуда. В советское время границы не имели столь большого значения, проживающее там армянское население, возможно, не знало, что это территория Азербайджана. Потому что кто мог им сказать, что это территория Азербайджана. Они считали, что это территория Армении. Теперь, когда они узнали, что это азербайджанская территория, и азербайджанские пограничники прибыли туда и расположились, они, конечно, испытали стресс. Но опять же, я дал указание, чтобы ни один человек не пострадал. Объясните им, что это наша территория, наша земля, пусть они уйдут. Мы дали им время. Армянская сторона попросила нас дать время до 2 января. Мы также дали время. Я бы мог послать туда один военный отряд, и посмотрели бы, что бы с ними случилось. Мы сделали это?! Нет! Но они сделали бы это. Когда они оккупировали Кельбаджар, они не дали нам время. Наши граждане босиком прошли через Муров и перевал Омар. Многие из них, замерзнув, погибли в пути. Они дали нам время?», - сказал президент.

«Они совершили геноцид против мирного населения, Ходжалинский геноцид, другие военные преступления. Мы же взяли в плен тех, кто совершал диверсии на наших освобожденных территориях. Не уничтожили их. Я сказал, возьмите их плен, война уже завершилась, не нужно больше лить кровь. Это все еще показывает нашу гуманистическую сущность. Это та сила, кто находится на нашей территории и не хочет оттуда выходить, и совершила против нас провокации, военные провокации. Мы взяли их в плен. Но они не могут считаться военнопленными, потому что война закончена. Они – террористы, диверсанты. Они прибыли в Ходжавендский район из Ширакского района Армении после 26 ноября. Пусть это знает каждый. Для чего они прибыли? Кто их послал? Война закончилась 10 ноября, подписано заявление. Кто посылает их туда? И если руководство Армении не может контролировать эти незаконные вооруженные формирования, то это их проблемы. Поэтому никто не может здесь нас в чем-то обвинять.

Я еще раз хочу сказать, что во многих случаях мы проявили гуманизм, и армянская сторона должна это оценить», - подчеркнул глава государства.