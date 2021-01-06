Путин рассказал, почему посетил мечеть в Дамаске

"Визит проходил в дни, когда мы отмечали православное Рождество, это было само собой разумеющимся, что мы побывали в церкви в христианской. Но мне очень хотелось посетить и мечеть, про которую вы сказали. Почему? Потому что там, как вы отметили, хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причём бережно сохраняются, мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире", - заявил российский лидер в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1".

"Это для тех людей, которые исповедуют ислам, Яхья, там и Иисуса Христа почитают, вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, вот это не может не вызывать интереса и уважения. Кстати, и благодарность в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь. Встречи и там, и в мечети, и в церкви только подтвердили", - добавил он, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин 7 января 2020 года приехал в Дамаск. После посещения командного пункта президенты РФ и Сирии осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших мечетей в мире. На память о посещении мечети Владимир Путин преподнёс в дар Коран XVII века.