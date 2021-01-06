Меркель об «основном правиле демократии»: есть победители и побежденные

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сожалеет в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах. События в Вашингтоне ее "разозлили и расстроили", заявила она в Берлине.

"Я сожалею, что Трамп с ноября не признал свое поражение, - сказала канлер, добавив: Основное правило демократии - есть победители и есть побежденные".

По ее словам, через несколько недель в США "откроется новая глава демократии".