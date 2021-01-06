ВОЗ: вирус-мутант обнаружили в 22 странах Европы

Новый штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружен в 22 странах Европы. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант", - отметил Клюге.

Клюге подчеркивает, что этот штамм распространяется быстрее, хотя болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений.